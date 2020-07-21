РИАМО - 21 июл. Владелец должен следить за сохранностью своего огнестрельного оружия, за его утрату предусмотрена административная и уголовная ответственность, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

При наличии разрешения хранить оружие может только его владелец: он должен обеспечить условия хранения не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.

«При ношении оружия владельцы обязаны иметь при себе документы удостоверяющие личность, а также лицензию на его хранение и ношение», — сказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Сергей Филатов.

Хранить оружие необходимо дома в запирающихся сейфах и металлических шкафах. Запрещается оставлять оружие в автомобиле. Оружие ограниченного поражения и газовое оружие необходимо носить в кобуре, нельзя оставлять его на предохранителе.

При первом нарушении владельцу оружия грозить административная ответственность, при повторном нарушении в течение года — лишение разрешения на ношение оружия.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, с начала текущего года сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Подмосковью провели более 70 тысяч проверок на предмет сохранности оружия, составили свыше 5 тысяч административных протоколов, изъяли свыше 2 тысяч единиц оружия, аннулировали более 100 лицензий.

Граждане и юридические лица добровольно сдали свыше 2 тысяч единиц оружия.

Ношение оружия запрещается при проведении массовых публичных мероприятий, в состоянии опьянения, в заведениях для развлечения и досуга, работающих ночью и продающих алкоголь, за исключением охранников.

Также запрещается ношение в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия, продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не владеющим на законном основании таким гражданским оружием.