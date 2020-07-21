РИАМО - 21 июл. Сотрудники столичной Госавтоинспекции установили и задержали молодых людей, которые танцевали и праздновали свадьбу на МКАД, в результате чего трасса была перекрыта для движения автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В отношении задержанных составили ряд административных материалов, в том числе за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», — отмечается в материале.

Также в отношении молодых людей составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Другие лица, участвовавшие в праздновании свадьбы на дороге, устанавливаются.

По сообщениям СМИ, родственники жениха в ночь на вторник решили остановиться на МКАД, чтобы отпраздновать свадьбу. Уже в ресторане их задержала полиция.

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