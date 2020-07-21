РИАМО - 21 июл. Фонд единой автоматизированной библиотечной системы (АБИС) Москвы достиг 10 миллионов изданий, в нем представлена художественная и научная литература, газеты, журналы, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

На сегодня к библиотечной информационной системе, внедряемой департаментом информационных технологий совместно с департаментом культуры с конца 2018 года, подключено 411 из 440 библиотек.

«Эта система позволяет брать книги, периодику и другие издания по единому читательскому билету или карте москвича. Регистрироваться в каждой конкретной библиотеке теперь не нужно. Многие горожане уже активно пользуются такой возможностью», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На сегодня в Москве выдано порядка 390 тысяч единых читательских билетов. Только в 2020 году москвичи получили по ним свыше 3 миллионов изданий.

В книжных фондах библиотек, которые подключены к столичной информационной системе, можно найти уникальные издания. Например, в читальном зале библиотеки № 60 имени О.Э. Мандельштама посетителям доступен учебник новой истории авторства Роберта Виппера 1908 года выпуска.

Помимо электронного читательского билета в АБИС входит и электронный каталог изданий. При его формировании сотрудниками столичных библиотек была проделана большая работа

Так, каждая книга получали штрихкод и RFID-метку. С помощью кода можно получить информацию о книге — узнать автора, название, год издания, увидеть аннотацию к произведению и другие данные. RFID-метки позволяют самостоятельно взять литературу в пунктах самообслуживания, которые установлены в залах.

Маркировка книг и наличие единого билета помогают значительно экономить время посетителей. В случае, если у книги есть штрихкод, ее выдача по электронному билету занимает не более минуты.

Единый читательский билет — это пластиковая карта, на которой есть штрихкод и уникальный 13-значный номер. Чтобы получить ЕЧБ, читателю нужно прийти в библиотеку с паспортом. Единый читательский билет можно оформить как на взрослого, так и на ребенка. В качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича.