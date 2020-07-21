РИАМО - 21 июл. В городском округа Балашиха на улице шоссе Энтузиастов в жилом доме обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел днем 20 июля.

«От оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении 50-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Во время обнаружения опасного объекта в здании находилось 28 человек, их эвакуировали.

Позже мину изъяли и вывезли на полигон для уничтожения.