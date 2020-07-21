РИАМО – 21 июл. Сцену для театра «Уголок дедушки Дурова» планируют сдать в эксплуатацию в октябре, сцена будет выполнена в виде арены, а зрительские места – в виде амфитеатра с тремя отсеками, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Объект планируется завершить в октябре этого года. В настоящее время строители завершают фасадные работы, после чего приступят к внутренней отделке помещений и благоустройству территории», - сказал собеседник агентства.

Диаметр сцены составит 13 метров, она будет выполнена в виде арены, а зрительские места – в виде амфитеатра с тремя отсеками. Общее количество зрительских мест в театре – 336, из них в зале – 319, в трех ложах – 17 мест.

Животные будут выходить на сцену через запроектированный главный артистический проход, для артистов предусмотрят два боковых входа.