РИАМО - 21 июл. В столице за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — отмечается в материале.

По последним данным, в Москве выявлено 234 123 случая заражения коронавирусной инфекцией за весь период эпидемии, 170 918 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.