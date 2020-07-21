РИАМО - 21 июл. В Москве и Подмосковье во вторник будет облачно, местами выглянет солнце, также возможен дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям метеобюро Москвы и области, днем при облачной погоде с прояснениями прогнозируется кратковременный дождь», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 22 до плюс 24 градусов, а в Московской области — от 19 до 24 градусов тепла.

Северо-западный ветер будет развивать скорость от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и достигнет отметки 740 миллиметров ртутного столба.