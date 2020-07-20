РИАМО - 20 июл. За неделю Госадмтехнадзор Подмосковья добился приведения в порядок 20 объектов вдоль вылетных магистралей Подмосковья, инспекторы проверяют инфраструктуру на соблюдение хозяйствующими субъектами правил чистоты, порядка и благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За прошедшую неделю Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 20 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в городских округах Подмосковья», - говорится в сообщении.

Речь идет о городских округах Раменский, Люберцы, Долгопрудный, Богородский, Щелково, Лосино-Петровский, Истра, Реутов, Балашиха, Солнечногорск, Пушкинский, Королев и Подольск.

В порядок привели несколько остановочных павильонов, четыре ограждения, демонтировали три незаконно установленных информационных средства.

На территориях рядом с дорогой произвели окос, удалили аварийные деревья по двум адресам.

Всего с начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора в Подмосковье устранили 686 различных нарушений чистоты, порядка и благоустройства.