РИАМО - 20 июл. Русло реки на территории подмосковной Балашихи восстановили после вмешательства в дело сотрудников Минэкологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора проконтролировали исполнение предписания, выданного собственнику земельного участка в деревне Фенино городского округа Балашиха. Ранее гражданин был уличен в нарушении водоохранного законодательства», – уточняется в сообщении.

Во время расследования удалось выяснить, что для удобства подъезда к своему участку гражданин реконструировал переезд. Он пустил реку через трубопровод. В итоге были изменены русло и дно Никольской канавы. Кроме того, в водоохранной зоне появились размываемые грунты.

После расследования виновника оштрафовали, а также выдали ему предписание по возвращению реки в первозданный вид. После контрольной проверки установлено, что трубопровод ликвидирован, русло реки восстановлено.