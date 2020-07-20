РИАМО - 20 июл. Бесплатные танцевальные уроки для всех желающих проводят в десяти столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Принять участие в мастер-классах могут все желающие независимо от уровня подготовки. Новички могут научиться делать первые танцевальные шаги, а более опытные танцоры – изучить новые движения. Все занятия проходят на открытых парковых площадках на свежем воздухе», – сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Бесплатные уроки танца можно посетить в Измайловском и Воронцовском парках, саду «Эрмитаж» и еще семи зонах отдыха. Гостей научат танцевать танго и вальс, ча-ча-ча и румбу, зумбу и сальсу.

Любителей латиноамериканских танцев и танго ждут в Измайловском парке. Уроки по танго предлагает и сад «Эрмитаж». Воронцовский парк позволит попробовать себя в разных танцевальных направлениях. Специальную музыкально-танцевальную программу для людей старшего поколения подготовил парк «Фили».

Больше всего посетители парков любят зумбу. Занятия, сочетающие в себе танцевальные движения, а также силовые и кардионагрузки, проходят в шести зонах отдыха. Парк «Садовники» приглашает на уроки по пятницам. А в парке «Северное Тушино» занятия по зумбе проходят по субботам.

В Таганском парке мастер-классы проходят по вторникам и четвергам в 18:30 на главной площади. Танцевальную фитнес-программу можно освоить и в ландшафтном парке «Митино». Мастер-классы проходят каждую пятницу в 20:00 на Фестивальной площади.

С 1 июля в 20 зеленых зонах Москвы также заработал проект «Йога в парках».