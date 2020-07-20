РИАМО - 20 июл. Сотрудники ГАУ МО «Центрлесхоз» комитета лесного хозяйства Подмосковья продолжают осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия на территории подмосковного лесного фонда в рамках государственного задания, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.

Около села Ашитково в Виноградовском лесничестве и вдоль автодороги Дмитров-Талдом в Талдомском лесничестве завершили уборку неликвидной древесины. Санитарные рубки продолжаются в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах.

«Начаты работы по сплошным санитарным рубкам в Дмитровском лесничестве (Учинское участковое лесничество вблизи деревни Степаньково), Егорьевском лесничестве (Юбилейное участковое лесничество вблизи г. Егорьевск) и Звенигородском лесничестве (Пионерское участковое лесничестве вблизи поселка Матвейково)», – уточняется в сообщении.

Выборочно санитарные рубки ведутся в Московском учебно-опытном лесничестве и Талдомском лесничестве. Неликвидную древесину убирают на территории Дмитровского, Егорьевского, Звенигородского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, Ступинского и Талдомского лесничеств.