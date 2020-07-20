РИАМО - 20 июл. Сезон грибов и ягод в Подмосковье в самом разгаре, потерявшихся грибников искали практически во всех лесничествах, с утра пятницы до вечера воскресенья на телефон единой службы спасения 112 поступило 77 сообщений о том, что люди заблудились в лесу, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Не смогли найти дорогу из подмосковных лесов 106 человек. Поиски одного человека продолжаются до сих пор.

«Предупредите своих родственников или знакомых, куда вы идете, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, которой идете - не полагайтесь на свое знание местности», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она отметила, что по Подмосковью прокатилась волна непогоды. Сильные ливни, ураганы и шквалистый ветер, упавшие и вывороченные деревья, вышедшие из берегов речки и ручейки навсегда изменили привычные картины в лесу.

«Даже тем, кто, казалось, «знает лес как свои пять пальцев», ориентироваться в новых условиях очень сложно», - добавила Казимир.

Потерявшихся выводят из леса с помощью участковых лесничих, поисковых отрядов МЧС России и волонтеров движения «Лиза Алерт».

Наибольшее количество заблудившихся в эти дни зафиксировали в лесничествах: Наро-Фоминском - 18 человек (десять обращений), Клинском - 14 человек (12 обращений), Бородинском - 13 человек (семь обращений), Звенигородском - десять человек (восемь обращений) и Волоколамском - девять человек (восемь обращений).