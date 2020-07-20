РИАМО - 20 июл. Земельные участки, предназначенные для размещения магазинов, успешно сданы в аренду на территории Подмосковья – в Электрогорске, поселке Старый городок Одинцовского городского округа и поселке Усады городского округа Ступино, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по конкурентной политике Московской области.

Аукционы по участкам проходили на прошлой неделе на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Самым востребованным оказался земельный участок в поселке Старый городок Одинцовского городского округа площадью 2 335 квадратных метров.

«Сдано в аренду три земельных участка под магазины в Электрогорске, поселке Старый городок Одинцовского городского округа и поселке Усады городского округа Ступино площадью от 1 059 до 2 335 квадратных метров», – уточняется в сообщении.

Участниками торгов стали пять человек, участвовавших в аукционе. В результате проведения торгов стоимость объектов возросла в 10 раз, составив 4,2 миллиона рублей.