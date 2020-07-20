РИАМО - 20 июл. Сотрудники туристического портала «ТурСтат» составили рейтинг регионов Российской Федерации для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха в высокий сезон текущего лета, в топ вошли и санатории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

Рейтинг составлялся на основе данных спроса на отдых в июле и августе сервисом бронирования сайта санатории-России.рф. Здравницы, располагающиеся на территории Московской области, были включены в топ-10 самых популярных направлений для отдыха и лечения летом.

«Они предоставляют своим гостям огромный спектр услуг для комфортного лечения и отдыха», – уточняется в сообщении.

В пятерку лучших санаториев региона попали «Подмосковье» УДП РФ (Домодедово), Verba Mayr (Пушкино), «Звенигород» Первого МГМУ имени И. М. Сеченова (Звенигород), «Литвиново» ГУП «Медицинский центр» управление делами мэра и правительства Москвы (Наро-Фоминск) и «Солнечногорский» Мминистерства обороны РФ (Солнечногорск).