РИАМО - 20 июл. Цветочный (калифорнийский) трипс обнаружили в двух тоннах ежевики на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Сотрудники Управления получили результаты лабораторных исследований, которые проводились работниками Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР). Проверка велась в отношении партии подкарантинной продукции – ежевики.

«Согласно лабораторным исследованиям, в партии ежевики (2 тонны) выявлен карантинный объект – цветочный (калифорнийский) трипс Frakliniella occidentalis Perg», – говорится в сообщении.

После выявления трипса в ежевике 6 июля текущего года Управление выдало собственнику подкарантинной продукции – ООО «ТА Экспресс» уведомление об изолированном хранении зараженной продукции до принятия необходимых мер.

Компанию обязали уведомить управление до 24 июля текущего года о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания, переработке или уничтожении зараженной ежевики.