РИАМО - 20 июл. В дежурную часть Немчиновского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу местный житель сообщил о краже денег в торговом центре, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 40-летний житель Саратовской области», - говорится в сообщении.

Кража случилась в помещении торгового центра на улице Хорошевский проезд села Немчиновка. Неизвестный похитил деньги из портмоне. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.