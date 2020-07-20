РИАМО - 20 июл. Подмосковные ветеринары проводят мониторинг гриппа птиц на территории региона, с начала года исследовано более 27 тысяч проб на птичий грипп, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«С начала года на грипп птиц исследовано более 27 тысяч проб, из них 26,5 тысячи от домашней птицы и 600 проб от дикой. Это составляет 55% от запланированных к проведению исследований чуть больше 49 тысяч проб», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В Подмосковье находится более 70 объектов, занимающихся содержанием и разведением сельскохозяйственной птицы - индейки, кур, перепелов, страусов, утки, цесарки, а также получением продукции птицеводства и ее дальнейшей реализацией.

Суммарная мощность сельхозпредприятий достигает более 11,4 миллиона голов птицы.

«Своевременное и качественное проведение ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий ветврачами, позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие птицеводческих хозяйств Подмосковья в течение нескольких лет, а также увеличивать поголовье птицы и производство птицеводческой продукции», - отметил Разин.