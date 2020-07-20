РИАМО - 20 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора установили в ходе проверки муниципалитетов Подмосковья, что в 11 из них припаркованные автомобили мешают вывозить мусор с контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За неделю инспекторы Госадмтехнадзора выявили 16 случаев создания помех для вывоза мусора и уборки территории в 11 муниципалитетах Подмосковья. Нарушения выявлены в Балашихе, Богородском округе, Подольске, Пущине, Королеве, Долгопрудном, Красногорске, Можайске, Наро-Фоминске, Мытищах, Солнечногорске. Возбуждены административные дела», – сказал глава ведомства Олег Баженов.

Специалисты зафиксировали все машины, которые были припаркованы с нарушениями. После проведения проверки материалы с фактами нарушений были направлены в ОГИБДД. Правоохранители установили личности владельцев машин, мешавших вывозу мусора. Хозяевам этих автомобилей направили постановления об административных правонарушениях.

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области постоянно следят за тем, чтобы транспортные средства не мешали мусоровозам подъезжать к контейнерам и вывозить отходы. Нарушающих правила парковки автомобилистов постоянно наказывают за создание помех для своевременного вывоза отходов.