РИАМО - 20 июл. Адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов считает, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина отдавала отчет своим действиям при подписании дарственной на квартиру своему супругу Бари Алибасову, сообщает Nation News.

Федосеева-Шукшина ранее подала в суд иск с просьбой признать сделку по квартире в новой Москве, которую она подарила Алибасову, недействительной. Продюсер переоформил квартиру на своего помощника.

«Два взрослых человека, не лишенных дееспособности, абсолютно вменяемых, решили осуществить сделку — договор дарения — и они ее осуществили. Сделка прошла весь установленный законом порядок и была зарегистрирована. Оспорить ее и оспорить следующую сделку по переоформлению этой квартиры в пользу нового собственника Сергея Моцаря оснований нет никаких», — сказал Сухов.

Он добавил, что основания для признания сделки недействительной четко прописаны в законе, однако в случае его клиента и его супруги их нет.

По его словам, актрису никто в заблуждение не вводил, а в момент сделки Федосеева-Шукшина отдавала отчет своим действиям.