РИАМО - 20 июл. В Рошале объявлен конкурс на разработку проектной документации по расчистке участка реки Воймеги, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Извещение Минэкологии региона о конкурсе на создание проекта расчистки разместили на портале госзакупок. Планируется, что победителя конкурса определят в конце августа, а проектная документация будет разработана до конца 2020 года. Расчистку реки будут проводить по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Обследование реки показало, что она нуждается в срочной расчистке. Водоток в Воймеге затруднен, практически вся она подвержена процессу зарастания, наблюдаются завалы валежника, русло заилено. Поскольку река протекает в зоне жилой застройки и промышленных предприятий, антропогенное воздействие на нее усиливается» – говорится в сообщении.

Река Воймега является правым притоком первого порядка реки Поля, бассейна реки Клязьмы. Водоток реки Воймеги протянулся на 28 километров. Ее очистка поможет улучшить экологическое состояние реки, увеличить ее пропускную способность, стабилизировать водный режим. Согласно предварительному плану, расчистка должна пройти по самому проблемному участку длиной в семь километров.