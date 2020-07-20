РИАМО - 20 июл. В Московской области находится более 1,5 тысяч храмов, в регионе выявили пятерку самых старых из них, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Собор Успения Пресвятой Богородицы – памятник раннемосковского зодчества. Он был построен на рубеже XIV и XV веков в Звенигороде на так называемом Городке – эта крепость, обнесенная валами, частично сохранилась и сейчас», -говорится в сообщении.

У собора есть необычная архитектурная особенность, не заметная глазу. Здание и все крупные элементы немного сужаются кверху, поэтому храм кажется выше, чем на самом деле.

В этом храме в 1918 году во время реставрации были найдены три иконы: Спас Вседержитель, Архангел Михаил, Апостол Павел. Их автором считают иконописца Андрея Рублева. Сейчас они хранятся в Третьяковской галерее

Собор Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре (Звенигород) был основан в 1398 году учеником преподобного Сергия Радонежского монахом Саввой. Первой была выстроена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы – ее относят к 1405 году.

Фрески монастыря были выполнены группой царских мастеров во главе со Степаном Рязанцем.

В Коломне находится Церковь зачатия Иоанна Предтечи. По мнению исследователей, храм был построен в начале XIV века. Но его много раз перестраивали, от оригинальной части осталась только нижняя часть, выполненная из грубоотесанных белокаменных блоков.

Церковь знаменита тем, что до революции в ней хранилось Евангелие 1661 года. В храме было много икон XIV века, но до нашего времени дошла только одна – «Иоанн Предтеча Ангел пустыни». Сейчас она хранится в Третьяковской галерее.

Никольская церковь расположена в селе Каменское (Наро-Фоминский округ). Храм был построен в начале XIV века. В 60-х годах ХХ столетия реставраторы очистили древнюю часть храма, разрушив все поздние постройки.

«С этим храмом связана печальная история. Настоятель церкви Евстафий продолжал вести службы и после Октябрьской революции. В 1938 году его арестовали, обвиняли в контрреволюционной деятельности и расстреляли. Саму церковь в послевоенные годы использовали в хозяйственных целях – как зернохранилище и часть молочной фермы», - отмечается в материале.

Спустя 50 лет настоятеля церкви Евстафия реабилитировали, в 2000 году его причислили к лику святых, а церковь восстановили.

И, конечно, одной из древних построек является Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Он возведен в 1422-1423 годах, именно с данного собора началось формирование архитектурного ансамбля лавры. Во время строительства храма были обретены мощи Сергия Радонежского, которые до сих пор остаются в соборе.

Считается, что собор строили сербские мастера. А иконостас и роспись внутренних стен создали Андрей Рублев и Даниил Черный. К сожалению, их работа не сохранилась. То, что мы видим сейчас в соборе, было создано в 1635 году и воспроизводит иконографию первоначальной росписи.

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