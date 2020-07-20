РИАМО - 20 июл. Свыше 1 тысячи единиц спецтехники задействованы во время летнего обслуживания подмосковных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Летом на дорогах работают поливомоечные машины, подметально-уборочная техника, газонокосилки и тракторы, а также новые мини-погрузчики для очистки тротуаров.

«На региональной дорожной сети в период с 1 июня дорожные службы ликвидировали 64 тысячи ям, очистили от мусора более 39 тысяч км дорог и 5,7 тысяч км в полосе отвода, вымыли и покрасили более 5,2 тысяч остановочных павильонов, отремонтировали свыше 4 тысяч дорожных знаков, восстановили разметку на 1 тысяче пешеходных переходов и отремонтировали почти 13 тысяч метров ограждений, – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Кроме того, на территории региона вымыто и покрашено примерно 8 тысяч автобусных остановок, восстановлена разметка на 3,6 тысячах пешеходных переходов, произведен окос травы на более чем 25,5 тысячах километров полосы отвода.

Контролируют выполнение работ на дорогах при помощи специализированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры.