РИАМО - 20 июл. Контракты на покупку квартир для переселенцев из аварийного жилья в городском округе Егорьевск заключили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В новостройки в микрорайоне Заречье городского округа Егорьевск планируется переселение 19 граждан из шести аварийных жилых помещений общей площадью 214,3 квадратных метров», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что для расселения людей из аварийного жилья с застройщиком ООО «Жилстрой» уже заключены «контракты на приобретение благоустроенных квартир». Расселять людей планируют из аварийного здания по адресу: переулок Некрасова, дом 11А.

Расселение аварийного жилфонда, который был признан таким до 1 января 2017 года, проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».