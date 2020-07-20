РИАМО - 20 июл. В понедельник в двух муниципальных образованиях Подмосковья остаются подтопленными дачные участки и дорога, при этом вода постепенно уходит, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Более двух месячных норм осадков выпало в некоторых городах Московской области с начала июля.

«20 июля (на ликвидацию последствий подтопления - ред.) привлекается 378 человек, 48 единиц техники, в том числе от МЧС России: шесть человек, две единицы техники», - говорится в сообщении.

Подтопления ликвидировали с 15 дачных участков и из пяти дачных домов в Можайском городском округе.

В деревне Мальцево Наро-Фоминского городского округа подтопило дорогу протяженностью 45 метров. Вода поднялась на 30 сантиметров.

Также подтопило 12 участков в СНТ «Испытатель» городского округа Солнечногорск.