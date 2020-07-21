РИАМО - 21 июл. Во вторник в столице стартовали работы благоустройству территории около трех станций «Улица Новаторов», «Проспект Вернадского» и «Зюзино» Большой кольцевой линии подземки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, общая площадь благоустройства территорий у станций метро составит свыше 36 гектаров.

«На прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части - более 130 тысяч квадратных метров, будут организованы парковки. Тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт, их общая площадь составит почти 64 тысячи квадратных метров», - сказал Бирюков.

Он добавил, что у станций метро также планируется проложить более 200 метров дополнительной ливневой канализации.

Заммэра уточнил, что там будет заменено старое и установлено новое освещение. По окончанию работ у станций метро появятся свыше 500 фонарей различных модификаций.

Он подчеркнул, что особое внимание при выполнении работ будет уделено озеленению. У новых станций подземки посадят порядка 200 деревьев и 1150 кустарников, также сделают газоны на площади более 139 тысяч квадратных метров.

Еще на данных территориях установят свыше 80 лавочек и порядка 30 современных остановочных павильонов, в каждом из которых можно будет зарядить телефон.

В рамках работ по благоустройству также планируют привести в порядок придомовые территории на улицах Удальцова и Новаторов.

«В Москве постепенно увеличивается количество электромобилей. Для тех, кто уже перешел на этот экологичный вид транспорта, в районе дома №18 по улице Пилюгина возле станции «Улица Новаторов» появится зарядное устройство для машин», - уточнил заммэра.