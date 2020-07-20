РИАМО - 20 июл. Для повышения уровня полевой выучки личного состава подразделений транспортирования боеприпасов видов (родов) войск, а также для развития состязательности при подготовке к выполнению боевых задач в Подмосковье Минобороны России проводит конкурс «Специальный маршрут», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета конкурса.

Конкурс проходит третий год подряд под руководством начальника 12 Главного управления министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Колесникова. Его в этом году проведут на территории Можайского городского округа.

«Уникальность проводимого конкурса в том, что он проводится среди тех подразделений видов (родов) войск, которые совместно выполняют одну и ту же задачу по перевозке боеприпасов, как на учениях, так и в боевых условиях. Конкурс помогает отработать вопросы взаимодействия на сложном маршруте», - говорится в сообщении.

Открытие конкурса состоится 25 июля. На открытие приглашены от глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов и директор ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» Игорь Корнеев.

В этом году в конкурсе участвуют команды главного командования Воздушно-космических сил, Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ, ракетных войск и артиллерии сухопутных войск, 12 Главного управления Минобороны РФ, а также команды Балтийского флота.