РИАМО - 20 июл. Жителям Подмосковья выдадут 507 знаков отличия за выполнение нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Приказ о награждении знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне» уже подписан. Награды будут вручены тем, кто выполнял нормативы ГТО с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Проживающие в Московской области граждане России выполнили нормативы комплекса ГТО на 507 знаков отличия. Из них 144 золотых, 240 – серебряных и 123 – бронзовых.

«Ежедневно нам приходят более 100 обращений. Как письменные запросы, так и звонки. Участники комплекса ГТО просят выписки из приказов о награждении знаками отличия. Как правило, это связанно с поступлением в высшие учебные заведения. Ведь наличие такого знака помогает нашим выпускникам поступить туда, куда они хотят. Это по-настоящему долгожданный приказ для всех тех, кто проходит тестирование ГТО», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

После возрождения комплекса ГТО к его выполнению примкнули свыше 13 миллионов жителей России.