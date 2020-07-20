РИАМО - 20 июл. Ведущий Леонид Закошанский выразил свои соболезнования по поводу смерти телеведущего прогноза погоды и синоптика Александра Беляева, передает Nation News.

Один из самых известных ведущих прогноза погоды, кандидат географических наук Александр Беляев умер в понедельник в реанимации. Закошанский признался, что эта страшная новость застала его в дороге.

«Я сейчас в путешествии нахожусь на мотоцикле, еду в Новосибирск. Не в курсе, сейчас от вас узнал. Выражаю соболезнования. Я не знаком с ним. Несмотря на то, что работали на одном канале, это другая кухня. Просто «здравствуйте» и «до свидания», — отметил Закошанский.

Беляев боролся с онкологическим заболеванием, а в начале июля ему вырезали опухоль.