РИАМО - 20 июл. За прошедшие сутки в 22 городских округах Московской области не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего за сутки в регионе зафиксировали 153 случая инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, Власихе, Красноармейске, Пущине, Рошале, Волоколамске, Молодежном, Лосино-Петровском, Дзержинском, Лыткарине, Зарайске, Звездном городке, Павловском Посаде, Лотошине, Протвине, Серебряных Прудах Талдоме, Чехове, Рузе, Черноголовке, Электрогорске, Шаховской.

По девять случаев коронавируса зафиксировали в Домодедове, Одинцове, Солнечногорске, по семь – в Долгопрудном, Наро-Фоминске, Королеве, Балашихе, по шесть – в Сергиевом Посаде, Шатуре, по пять – в Мытищах, Коломне, Серпухов, Красногорске, Раменском, по четыре - в Воскресенске, Егорьевске, Люберцах, Электростали.

По три новых случая инфекции выявили в Богородском округе, Можайске, Пушкине, Клину, Ивантеевке, Краснознаменске, Ленинском округе, Котельниках, по два – в Дмитрове, Щелкове, Ступине, Озерах, Фрязине, Химках, по одному – в Жуковском, Лобне, Дубне, Истре, Кашире, Луховицах, Орехово-Зуеве, Реутове, Подольске.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Три человека с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в Подмосковье умер 1 061 человек.

- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.

«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек», — сказал Дмитриев.

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.