РИАМО - 20 июл. Специалисты начали монтаж эскалаторов на станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На «Электрозаводской» строители начали монтировать крупные части эскалатора для пересадки на одноименную действующую станцию радиальной линии, а в начале августа планируется приступить к монтажу эскалаторов наклонного хода к вестибюлю», – сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он добавил, что строительство «Электрозаводской» идет полным ходом: скоро закончится процесс сооружения главных конструкций станционного комплекса. На самой станции ведутся черновые и чистовые архитектурно-отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных систем.

«На завершающем этапе работ находятся платформенный участок, вестибюль и устройство верхнего строения пути», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, строители уже начали возводить подземный паркинг над станционным комплексом. Сейчас на данном объекте ведутся гидроизоляционные работы, а также устройство основных конструкций. Кроме того, ведется подготовка к благоустройству прилегающей территории размером 4,83 гектара.