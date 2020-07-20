РИАМО - 20 июл. Около гидротехнического шлюза на Москве-реке в городском округе Лыткарино нашли тело новорожденной девочки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Тело было уже с гнилостными изменениями.

«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Уже осмотрено место происшествия, опрошены работники гидроузла, назначена судебно-медицинская экспертиза. Приняты меры к установлению матери ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тело женщины в чемодане нашли в Сергиево‑Посадском округе>>