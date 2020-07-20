РИАМО - 20 июл. На электронный аукцион в Дубне выставили земельный участок, который можно использовать для организации объекта придорожного сервиса, его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок находится на проезде Автолюбителей. На этой земле можно построить автосервис или магазин. Альтернативой является открытие кафе.

«С победителем аукциона будет заключен договор аренды на девять лет. Освоение земельного участка предусматривает ежегодную арендную плату в размере 272 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Аукцион является электронным. Он пройдет 19 августа текущего года. Заявки на участие в аукционе принимают до 14 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru, номер процедуры 38320.