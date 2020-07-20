РИАМО - 20 июл. Актер театра и кино, телеведущий Леонид Каневский выразил свои соболезнования по поводу смерти телеведущего прогноза погоды и синоптика Александра Беляева, передает Nation News.

Беляев умер в реанимации в понедельник, ему был 71 год.

«Извините меня, комментарии по этому поводу говорить невозможно. Грустно. Простите. Я с ним никогда не сталкивался. Да и что комментировать — несчастье, горе», — отметил Каневский.

Беляев — кандидат географических наук, заместитель главы Института географии РАН по научным вопросам и автор сотни научных статей. Он был одним из самых известных телеведущих прогнозов погоды. В начале месяца Беляев сообщил, что ему сделали операцию по удалению опухоли.