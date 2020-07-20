РИАМО - 20 июл. Столичные власти продолжают финансировать капитальный ремонт подмосковных автомобильных дорог, примыкающих к садовым некоммерческим товариществам (СНТ), в 2020 году будет отремонтировано 30 дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«По соглашению между столицей и областью Москва с 2018 года выделяет межбюджетные трансферты. Благодаря им в общей сложности будет капитально отремонтировано как минимум 220 километров дорог, подходящим к подмосковным СНТ», - сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что в течение 2018 и 2019 годов таким образом уже отремонтировали 175 километров автодорог. Это улучшило транспортную доступность к более чем 500 СНТ.

«В текущем году ведутся проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на 30 дорогах. Когда весь запланированный соглашением объем будет закончен, более тысячи садовых товариществ будут обеспечены хорошими дорогами», - добавил Жидкин.