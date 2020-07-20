РИАМО - 20 июл. Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое может быть расценено как оправдание теракта на Дубровке, передает РИА Новости.

Ранее журналистка Анна Наринская опубликовала в Facebook пост о своей давней беседе со Сьюзен Зонтаг, в которой писательница назвала захват заложников на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Гусейнов прокомментировал пост, написав, что «все правильно сказала Сьюзен Зонтаг». Пользователи соцсети восприняли это как оправдание терроризма.

«Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин терактов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли», — сказал директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.

Ту самую публикацию позже удалили, сам Гусейнов написал у себя в Facebook, что объяснение происхождения терроризма не является его оправданием, а террор бывает «информационным, когда вырванные из контекста и переиначенные слова человека используются для сведения счетов с ним».

Во ВШЭ подчеркнули, что терроризм, геноцид и массовые убийства нельзя оправдать ничем.

Ранее из заявления Гусейнова произошел еще один скандал. Филолог возмутился в Facebook отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим. Эта история также приобрела широкий общественный резонанс, а комиссия вуза рекомендовала Гусейнову извиниться за высказывание.