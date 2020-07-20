РИАМО - 20 июл. Собственник земли в сосновом лесу у реки Самынка в Одинцовском городском округе начал строить забор, но данные работы не согласовывались с администрацией муниципалитета, по данному факту направлены письма в контрольно-правовые органы, сообщил глава округа Андрей Иванов.

«В прошлый вторник собственник участка компания «ПремиумСтрой» начал возводить на этой территории забор. Официально заявляю, что данные работы не согласовывались с администрацией городского округа», - подчеркнул Иванов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что собственник земли не обращался в администрацию ни за получением ордера на земляные работы, ни за получением разрешения на строительство забора, ни за получением разрешения на возведение жилья и любых других объектов капитального строительства.

«В пятницу, 18 июля, я обратился в контрольно-правовые органы, чтобы они дали оценку действиям компании «ПремиумСтрой». Письма за моей подписью были направлены в прокуратуру, полицию, Госадмтехнадзор и Главгосстройнадзор», - отметил глава городского округа.

Он отметил, что данные земельные участки общей площадью около 7 гектаров находятся в частной собственности с 2003 года.

«Я также обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку законности прав на эти земельные участки», - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что решение по развитию данной парковой территории может быть принято только с участием жителей округа.