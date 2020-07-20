РИАМО - 20 июл. За минувшие сутки в Московской области скончались три пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в Подмосковье умер 1 061 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
За сутки в регионе выявили 153 случая заболевания коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования Covid-19 в Подмосковье превысило 61,8 тысячи.
Также за сутки в регионе врачи вылечили 218 человек, за весь период пандемии выздоровели и выписались свыше 43 тысяч человек.
В регионе поэтапно снимают ограничения, введенные из-за Covid-19. Уже открыты парки и скверы, работают гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха. Но в транспорте и общественных местах продолжает действовать масочный режим.
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Текстовая трансляция
20 ИЮЛЯ
- Три человека с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в Подмосковье умер 1 061 человек.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.
- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.
- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.
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