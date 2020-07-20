РИАМО - 20 июл. За минувшие сутки в Московской области скончались три пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в Подмосковье умер 1 061 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 153 случая заболевания коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования Covid-19 в Подмосковье превысило 61,8 тысячи.

Также за сутки в регионе врачи вылечили 218 человек, за весь период пандемии выздоровели и выписались свыше 43 тысяч человек.

В регионе поэтапно снимают ограничения, введенные из-за Covid-19. Уже открыты парки и скверы, работают гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха. Но в транспорте и общественных местах продолжает действовать масочный режим.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Три человека с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в Подмосковье умер 1 061 человек.

- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил ввести вакцину от Covid-19 50 миллионам россиян, это равняется примерно трети от всего населения России.

«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек», — сказал Дмитриев.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.