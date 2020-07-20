РИАМО - 20 июл. Восемь округов Московской области открыли летние кинотеатры в рамках проекта «Кинопарк», на первые 11 сеансов пришло более 500 зрителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Кинопоказы начались в парке «Фабричный пруд» Реутова, Центральном городском парке Королева, парке культуры и отдыха имени Н.А. Островского в Ступине, «Доме космонавтов» в Звездном Городке, парке семейного отдыха в городском округе Дубна, парке отдыха «Вербилки» в Талдоме, Дедовском культурно-досуговом комплексе и в парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске.

«В Московской области стартовал проект «Кинопарк», открыв работу летних кинотеатров», - говорится в сообщении.

Всего в июле в рамках «Кинопарка» задействуют 10 площадок в девяти округах. Начало сеансов в 21:45. Вход свободный.