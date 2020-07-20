РИАМО - 20 июл. Новый молочный завод и логистический центр, которые планируют возвести в подмосковном Долгопрудном, позволят холдингу «Чистая Линия» нарастить выпуск продукции, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Благодаря новому производству в ближайшие четыре года компания увеличит выпуск молочной продукции на 500 тонн в сутки.

«Решение о строительстве нового объекта и логистического центра на одной территории было принято в связи с возросшим спросом на цельномолочную продукцию компании, а также востребованностью такого канала сбыта продукции, как курьерская доставка», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей. Активную стадию реализации проекта планируют начать уже осенью 2020 года. Построить объекты намерены за четыре года.

Благодаря логистическому центру «Чистая Линия» интернет-магазин молочной продукции «Омолоко» также планирует увеличить объем выполняемых заказов до 30 тысяч в сутки. На сегодняшний день «Омолоко» выполняет до 5 тысяч заказов в день.