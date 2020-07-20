РИАМО - 20 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что безопасность детей является приоритетной, поэтому важно обеспечить безопасность в местах их массового пребывания, например, в летних детских лагерях региона обязаны соблюдать все новые стандарты обеспечения безопасности, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, где обсуждался вопрос работы детских лагерей.

«Летний сезон продолжается, безопасность детей - в приоритете. Каждый родитель, отправляя своего ребенка, должен быть уверен, что будут максимальная забота и внимание с нашей стороны. Я обращаюсь, прежде всего, к социальному блоку и к главам, к вашим коллегам, которые занимаются этим направлением, - предельно чутко относитесь к каждому месту массового пребывания детей», - сказал Воробьев.

Новые стандарты предусматривают единовременный заезд детей, все автобусы обрабатываются дезинфицирующими средствами. Ежедневно детям должны измерять температуру. Проведение творческих и спортивных мероприятий разрешается с обязательным соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

Оздоровительная кампания в этом году в Московской области стартовала 15 июля. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории региона включены 76 детских лагерей, на данный момент в Подмосковье работают 52 организации отдыха и оздоровления детей, у которых уже есть разрешение Роспотребнадзора.