РИАМО - 20 июл. В селе Аксиньино Одинцовского городского округа установили памятник народному артисту России Олегу Анофриеву в честь 90-летия со дня его рождения, сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

«Сегодня исполнилось бы 90 лет народному артисту России Олегу Андреевичу Анофриеву. Наше детство - это Трубадур, кот, пес и даже Атаманша) а в сознательном возрасте и дальше, на протяжении жизни «Есть только миг» и правда, вся наша жизнь это такой небольшой, трудный, счастливый, разный- но всего лишь миг.. Надо беречь каждое мгновение», - написала Харламова в своем Instagram-аккаунте.

Он отметила потрясающее отношение коллег артиста, учеников к своему другу и учителю. А также министр отдельно поблагодарила заслуженного артиста России Александра Олешко и главу Одинцовского округа Андрея Иванова за чуткость и внимательность.

Актер театра и кино, композитор и певец, народный артист России Олег Анофриев скончался 28 марта в возрасте 87 лет. Его похоронили на Аксиньинском кладбище в Одинцовском округе.

Анофриев сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Он также играл в театре, выступал как певец, принимал участие в озвучке мультфильмов. Широко известна его работа в мультфильме «Бременские музыканты», где актер озвучил нескольких героев и исполнил их песни.