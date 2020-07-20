РИАМО - 20 июл. Председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов поздравил футбольный клуб «Химки» с выходом в финал Кубка России и отметил, что команда может зайти в Российскую премьер-лигу, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

19 июля «Химки» обыграли екатеринбургский «Урал» в полуфинале турнира Олимп — Кубок России. Теперь в финале команде предстоит встретиться с петербургским «Зенитом». Матч проведут 25 июля.

«Выход в финал Кубка России «Химок» - настоящий подарок для болельщиков Подмосковья. Сейчас вопрос - зайдет ли в премьер-лигу команда или не зайдет, заставляет игроков доказывать, что они способны побеждать вопреки. Они большие молодцы, что на поле соперника забили три мяча, пропустив к концу матча всего один мяч в свои ворота», - сказал Жолобов.

По его словам, Подмосковье - спортивный регион, но, к сожалению, пока здесь нет команды, которая играла бы в самом высшем дивизионе футбольного общества, а теперь такой клуб может появиться.

«Призываю всех болельщиков и любителей футбола болеть за «Химки» в финале», - добавил председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта.

Он уточнил, что в регионе есть достаточно серьезная Федерация футбола, которая проводит много различных турниров, в том числе первенство Московской области, открыто много специализированных школ футбола. В частности, в Домодедове есть академия футбола имени Дмитрия Аленичева.

«В Московской области регулярно открываются футбольные поля, реконструируются старые и строятся новые стадионы, которые должны быть не только с искусственным освещением и травой, но еще и с подогревом. Однако пока в Подмосковье нет полноразмерного футбольного манежа – и то, что «Химки» показали достойную игру, мы можем говорить, что такой манеж необходим», – заключил депутат.