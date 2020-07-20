РИАМО - 20 июл. В Раменском построят новый торговый центр, под эти цели выделили участок площадью более 26,8 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В Раменском подвел итоги аукциона, согласно которому в аренду был сдан земельный участок для строительства торгового центра.

«В июле этого года состоялся аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка в Раменском городском округе сроком на девять лет. Это достаточно большой участок земли площадью 26 809 квадратных метров, который находится на Северном шоссе», – уточняется в сообщении.

На данном месте разрешается разместить торговый центр или торгово-развлекательный комплекс. Рядом с определенным под торговый центр участком похожих строений нет. Располагаются лишь административные здания, бизнес-парк, социальные объекты. Примерно 10 минут придется идти до ближайшей железнодорожной станции.

Конечная арендная плата в год за данный лот составила 19,9 миллиона рублей. Деньги будут поступать в бюджет Раменского городского округа.