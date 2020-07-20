РИАМО - 20 июл. Футбольный клуб «Спартак» обратился в судейский комитет Российского футбольного союза после полуфинального матча Кубка России с командой «Зенит» с жалобой на работу арбитров, передает Sport24.

«Спартак» попросил комитет дать оценку действиям бригады арбитров под руководством Сергея Иванова по четырем эпизодам.

«Это эпизоды, случившиеся на девятой (падение нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной «Зенита», неназначенный пенальти), 60-й (еще одно падение Соболева в штрафной сине-бело-голубых, неназначенный пенальти), 81-й (падение защитника красно-белых Айртона в штрафной «Зенита», неназначенный пенальти) и 89-й (грубая игра полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева против Айртона, хавбек избежал красной карточки) минутах матча», - говорится в сообщении.

Столичный клуб уступил в полуфинале питерской команде со счетом 1:2.