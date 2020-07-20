РИАМО - 20 июл. Боксеры из Подмосковья провели 19 июля шесть боев в преддверии Международного дня бокса, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Международный день бокса – большой праздник для всех любителей спорта. В этом году по понятным причинам он будет проходить в онлайн-формате. Но это не должно сказаться на атмосфере праздника. Подмосковная школа бокса – одна из лучших в нашей стране. К примеру, олимпийский чемпион Александр Поветкин и чемпион мира Денис Лебедев – воспитанники спортивной школы в городе Чехов», – заметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что «развитие инфраструктуры и сохранение спортивных традиций» помогут в дальнейшем вырастить новое поколение чемпионов.

Международный день бокса состоится 22 июля. Он пройдет онлайн из-за нашествия пандемии Covid-19.Организовать мероприятие помогли спортивная федерация бокса Московской области, федерация бокса России и промоутерская компания «Patriot boxing».