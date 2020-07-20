РИАМО - 20 июл. Жителей Подмосковья призвали принять участие в конкурсе «Российское дерево года - 2020» и проголосовать за главное дерево страны, сообщается на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Конкурс «Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного Международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее.

«Список для голосования из 12 уникальных исторических деревьев был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы», — говорится в сообщении.

Голосование продлится по 1 октября.

В конкурсе участвуют черешчатые дубы в Республике Марий Эл, Мордовии, Брянской области, Чувашии, Белгородской, Липецкой, Псковской областях, ель обыкновенная в Карелии, платан восточный в Дагестане, сосна кедровая сибирская в Кемеровской области, сосны обыкновенные в Тверской и Тамбовской областях.

В рамках национального этапа на территории региона, где произрастает дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка. Работы победителей в младшей возрастной группе отправляются в Брюссель для участия в выставке во время церемонии объявления и награждения победителей Международного конкурса «Европейское дерево года» в Европейском парламенте.

В 2018 году победителем конкурса стал черешчатый дуб, который растет на территории музея-заповедника «Абрамцево» в Подмосковье.