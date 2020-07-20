РИАМО - 20 июл. Московский футбольный клуб «Спартак» лишился шансов на выход в еврокубки в следующем сезоне из-за проигрыша в полуфинале турнира Олимп — Кубок России, сообщает Газета.ru.

Столичные футболисты уступили петербургскому «Зениту» со счетом 1:2.

«В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают девятое место, набрав 36 очков. Красно-белые потеряли шансы подняться выше седьмой строчки», - говорится в сообщении.

Таким образом впервые с сезона-2015/2016 «Спартак» не будет играть в еврокубках.