РИАМО - 20 июл. На территории городского округа Дубна задержали 40-летнего жителя Саратовской области, который подозревается в убийстве пропавшего 56-летнего мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК России по Московской области.

Убитый мужчина считался пропавшим после того, как 13 июля текущего года вышел с территории компании в Дубне после окончания рабочего дня. После пропажи следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать лицо, причастное к убийству. Им оказался 40-летний мужчина, который состоял в отношениях с бывшей сожительницей потерпевшего», – уточняется в сообщении.

Во время допроса 40-летний мужчина рассказал, что убил 56-летнего гражданина во время конфликта, который случился из-за ревности.

Вскоре подозреваемому предъявят обвинение, после этого в суд направят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.