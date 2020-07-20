РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Люберецким юнармейцам вручили награду «Юнармейская доблесть» III степени, церемония прошла в военном комиссариате Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Юнармейцам Глотовой Юлии и Полищук Евгению вручили награду. «Юнармейская доблесть» — награда Всероссийского патриотического движения «Юнармия», учреждена в 2018 году. Всего знаками «Юнармейская доблесть» награждены свыше 400 человек, 25 – жители Подмосковья. Поздравляем ребят с заслуженной наградой!» - говорится в сообщении.

Награду высшей степени получают те, кто проявил личное мужество и героизм, продемонстрировал выдающиеся успехи в учебе или в общественной работе. Наградой второй степени поощряют тех, кто получил вторые места на соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. Знак третьей степени вручается финалистам всероссийских и международных этапов военно-спортивных игр и научных олимпиад.