РИАМО - 20 июл. Специалисты Мосгосстройнадзора и центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проверили ход работ по строительству станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сейчас там завершают монолитные работы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Электрозаводская» станет пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии и платформой Электрозаводская Казанского направления Московской железной дороги.

«К проверкам регулярно привлекаются специалисты центра экспертиз, проводятся лабораторно-инструментальные обследования. Контроль ведется на всех этапах производства работ», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Во время проверки Мосгосстройнадзора проводился контроль качества класса бетона по прочности на сжатие, толщины защитного слоя бетона и шага армирования в железобетонных конструкциях, а также качество поверхности железобетонных конструкций.

Станция разгрузит центральные узлы московского метро, северные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской и Калининской линий, а также значительно улучшит транспортное обслуживание района Басманный.

На сегодняшний день станция «Электрозаводская» БКЛ готова на 70%.